Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.68 €
|
Abst. Kursziel*:
23.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.25%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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