Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen

• Fondsdomizil Irland oder Luxemburg• Tax Drag und DBA• TER ist nur ein Bestandteil der tatsächlichen Kosten

Die Mechanik dahinter

Der entscheidende Hebel liegt bei der Quellensteuer, die auf Dividenden im Fondsportfolio anfällt. Irische UCITS-Fonds profitieren bei US-Dividenden vom Doppelbesteuerungsabkommen USA-Irland und zahlen auf Portfolioebene 15 Prozent Quellensteuer statt der US-Standardsätze von 30 Prozent. In Luxemburg domizilierte UCITS können diese Reduktion bei physischer Replikation typischerweise nicht geltend machen. Der Effekt ist hierbei kein "akademisches Detail", wie das Magazin VVHub passend formuliert: Angenommen, der US-Aktienmarkt liefert eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent bei 15 Prozent Quellensteuer beträgt der jährliche Tax Drag rund 0,24 Prozentpunkte, bei 30 Prozent sind es etwa 0,48 Prozentpunkte. Die Differenz kumuliert sich über die Zeit und zeigt sich als systematische Tracking-Differenz zwischen ansonsten vergleichbaren Fonds. Der in Irland domizilierte ETF ist also 0,24 Prozentpunkte günstiger.

Ein Sonderfall sind synthetische ETFs. Einige luxemburgische Produkte nutzen Swaps, um den US-Steuerabzug strukturell zu umgehen, das kann effektiv sein, bringt aber Kontrahenten- und Strukturkomplexität mit sich. Auf Anlegerebene behalten weder Irland noch Luxemburg Quellensteuer auf Ausschüttungen von Fonds oder ETFs an in der Schweiz steuerpflichtige Anleger ein. Ausschüttungen fliessen brutto und sind in der Schweiz als Einkommen steuerbar. Der auf Portfolioebene erhobene ausländische Steuerabzug lässt sich nicht nachträglich via DA-1 geltend machen, weil er bereits im Fonds angefallen ist. Genau hier wirkt der irische Vorteil, so VVHub.

Was der Unterschied konkret bedeutet

Nehmen wir ein konkretes Rechenbeispiel: Als Renditeannnahme verwenden wir 7 Prozent pro Jahr, eine in der Finanzplanung verbreitete langfristige Schätzung für globale Aktienmärkte. Die Quellensteuersätze basieren auf den Produktinformationsblättern von iShares und Amundi sowie der DBA-Tabelle der Schweizerischen Bankiervereinigung: Ein Anleger investiert 10'000 Franken als Einmalbetrag, zahlt monatlich 250 Franken ein und erzielt eine jährliche Rendite von 7 Prozent. Der MSCI World weist eine Dividendenrendite von rund 1,6 Prozent auf. Ein in Irland domizilierter Fonds zahlt dank DBA auf US-Dividenden 15 Prozent Quellensteuer, ein jährlicher Tax Drag von rund 0,24 Prozentpunkten. Ein luxemburgischer Fonds mit physischer Replikation zahlt den vollen US-Satz von 30 Prozent, was den Tax Drag auf rund 0,48 Prozentpunkte verdoppelt.

Nach zehn Jahren ergibt sich daraus folgendes Bild: Das angesparte Kapital beläuft sich beim irischen Fonds (effektive Rendite 6,76 Prozent) auf rund 53'200 Franken, beim luxemburgischen Fonds (effektive Rendite 6,52 Prozent) auf rund 52'500 Franken, eine Differenz von rund 700 Franken, die allein durch den steuerlichen Unterschied auf Fondsebene entsteht, ohne dass dieser im TER sichtbar wäre. Über dreissig Jahre wächst dieser Effekt durch den Zinseszins deutlich: Der irische Fonds käme auf rund 284'000 Franken, der luxemburgische auf rund 272'000 Franken, ein Unterschied von rund 12'000 Franken.

Diese Zahlen gelten allerdings für das vereinfachte Worst-Case-Szenario: physische Replikation beim luxemburgischen Fonds und gleicher TER bei beiden Produkten. In der Praxis kann sich die Differenz in beide Richtungen verschieben. Ein luxemburgischer Fonds, der synthetisch via Swap repliziert, umgeht die US-Quellensteuer strukturell. Wenn dieser zusätzlich durch Wertpapierleihe oder günstige Swap-Konditionen Erträge generiert, kann seine Tracking Difference tatsächlich unter dem ausgewiesenen TER liegen und die Renditedifferenz zum irischen Fonds schrumpft oder verschwindet ganz. Der TER ist damit nur ein Mosaikstein: Die Gesamtkosten erschliessen sich erst im Zusammenspiel mit Replikationsmethode, Steuerposition und Tracking Difference.

Jonas Vogt, Markus Maier, Redaktion finanzen.ch