Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalsausblick
|
10.06.2026 12:01:00
Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Adobe veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Adobe veröffentlicht am 11.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
29 Analysten schätzen, dass Adobe für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,82 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,94 USD je Aktie erwirtschaftet.
26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,87 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Adobe für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,45 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,54 USD, gegenüber 16,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 26,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,77 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
08.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
08.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
03.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)