GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. GSK habe mit der Übernahme von Nuvalent die größte Transaktion seit vielen Jahren bekanntgegeben und sichere sich damit zwei relativ risikoarme und kurz vor der Markteinführung stehende Umsatzströme im Bereich Onkologie, schrieb Emmanuel Papadakis in dem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar. Die Briten zahlten dafür nur eine moderate Prämie. Allerdings sehe die Realität so aus, dass die hier fragliche Schlüsselstudie (Alkazar) erst in einigen Jahren Ergebnisse liefern werde./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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