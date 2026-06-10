Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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10.06.2026 08:23:34
Fielmann Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.50 €
|
Abst. Kursziel*:
44.83%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
44.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.89%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse