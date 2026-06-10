Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL mit deutlichen Abschlägen

• Aktien von Plug Power und NEL ASA unter Druck• Gewinnmitnahmen belasten Wasserstoffsektor• Plug Power überzeugte zuvor mit Margenwende, NEL konnte Rechtsstreit beilegen

Noch im Mai konnte die Plug Power-Aktie ein kräftiges Kursplus verzeichnen, getrieben von den ersten Anzeichen einer Margenwende, im Juni geht es nun wieder rasant abwärts. Die zentrale Frage bleibt, ob der Wasserstoffspezialist den Turnaround tatsächlich durchhalten kann.

Die Plug Power-Aktie legte im Mai an der NASDAQ um gut 26 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Hoffnung auf eine nachhaltige Profitabilität nährte. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 50 Prozent - doch ein bedeutender Teil der Mai-Gewinne ist bereits wieder abgeschmolzen. Der Markt schwankt offensichtlich zwischen Turnaround-Fantasie und der Frage, wie belastbar die Fortschritte wirklich sind.

So büsste das Papier an der NASDAQ schon am Dienstag letztlich 8,78 Prozent auf 2,91 US-Dollar ein, im vorbörslichen Mittwochshandel verliert der Anteilsschein derweil stellenweise 2,41 Prozent auf 2,84 US-Dollar.

Margenverbesserung als Kurstreiber

Im ersten Quartal 2026 steigerte Plug Power den Umsatz um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr, getragen von starken Volumen bei Elektrolyseuren und Flurförderzeug-Systemen. Entscheidender für die Kursreaktion war jedoch die Bruttomarge: Sie verbesserte sich von minus 55 Prozent im Vorjahresquartal auf minus 13 Prozent - immer noch negativ, aber ein erheblicher Sprung in die richtige Richtung. Dahinter steht das konzerninterne Sparprogramm "Quantum Leap" sowie eine zunehmende vertikale Integration: Plug Power produziert mittlerweile grünen Wasserstoff selbst und hat externe Zukäufe auf nahezu 50 Prozent reduziert. Allein die Kraftstoffmarge verbesserte sich dadurch um rund 54 Prozentpunkte. Analysten von Craig-Hallum und B. Riley hoben laut the Motley Fool ihre Kursziele jeweils auf 5 Dollar an.

Der lange Weg zur Profitabilität

Das Management peilt eine positive EBITDA-Run-Rate noch im laufenden Jahr 2026 an, ein positives operatives Ergebnis 2027 und volle Profitabilität 2028. Diese Zielsetzung ist ambitioniert - zumal das Unternehmen weiterhin Cash verbrennt und aktiv nach frischem Kapital sucht. Ein einzelnes Quartal mit Margenverbesserung ist ein guter Anfang, doch der eigentliche Prüfstein liegt in der Wiederholbarkeit. Plug Power muss zeigen, dass die jahrelangen Muster aus Projektverzögerungen und unregelmässiger Lieferung der Vergangenheit angehören, bevor langfristig orientierte Investoren überzeugt sind.

NEL einigt sich auf Vergleich in Millionenhöhe

Unterdessen sorgt ein anderer Branchenakteur für Schlagzeilen: Denn auch für den norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA geht es abwärts. Dabei konnte das Unternehmen erst kürzlich einen Rechtsstreit beilegen, der bereits viele Jahre schwelte. So zahlen NEL und ihre Ausgründung Cavendish Hydrogen zusammen 10,5 Millionen US-Dollar, um eine Klage des US-Industriegaskonzerns Iwatani Corporation of America beizulegen - NEL trägt davon 7,5 Millionen, Cavendish 3 Millionen US-Dollar. Die Klage betraf Wasserstoff-Betankungsausrüstung und war im Februar 2024 eingereicht worden. NEL hatte die Vorwürfe zunächst entschieden zurückgewiesen, bezeichnet die Einigung nun aber als "einvernehmlich und im besten Interesse aller Parteien". Der Vergleich beseitigt weitere Rechtskosten und mindert das Prozessrisiko in den USA. Cavendish betonte, der Vergleich habe keinen Einfluss auf den eigenen Ausblick. NEL selbst hatte zuletzt einen Umsatzrückgang von 31 Prozent für das Geschäftsjahr vermeldet, während sich die Verluste mehr als verdreifachten.

NEL-Aktie schwach

Das spiegelt sich auch in der Performance der NEL-Aktie wider. Diese sackt in Oslo am Mittwoch zeitweise 7,57 Prozent auf 2,63 NOK ab. In den letzten fünf Handelstagen schlägt ein Kursminus von 23,58 Prozent zu Buche. Immerhin: In diesem Jahr ging es schon 17,61 Prozent nach oben.

Gewinnmitnahmen?

Auffällig bleibt dennoch, dass die beiden Wasserstoff-Aktien trotz fehlender neuer Branchennews im Abwärtssog gefangen sind. Dies dürfte auch der übergeordneten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit geschuldet sein, sodass es bei stark gelaufenen Titeln zu Gewinnmitnahmen kommt.

Mit Blick auf eine längerfristige Perspektive dürften die kommenden Quartalszahlen für Plug Power zum Lackmustest werden: Erst eine Bestätigung des Margentrends über mehrere Berichtsperioden hinweg würde die Turnaround-These auf ein belastbares Fundament stellen. Bei NEL richtet sich der Blick darauf, ob die jüngsten PEM-Elektrolyseur-Aufträge - zuletzt 7 Millionen Dollar von einem französischen Kunden - den Umsatzrückgang auffangen können.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch