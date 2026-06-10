DSM-Firmenich-Aktie tiefer: FDA erteilt in den US Zulassung für neuen Sonnenschutzwirkstoff

Damit kann das Unternehmen den Wirkstoff künftig auch auf dem wichtigen US-Markt vertreiben.

Das Produkt wird unter dem Markennamen "Parsol Shield" vermarktet, wie das seit dem 21. Mai 2026 an der SIX kotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Es handle sich um den ersten neuen aktiven Sonnenschutzwirkstoff, der in den USA seit mehr als 25 Jahren zugelassen wurde.

Die Zulassung erfolgte im Rahmen modernisierter FDA-Richtlinien für die Bewertung von Sicherheit und Wirksamkeit. DSM-Firmenich sieht darin einen wichtigen Schritt für Innovationen im US-Sonnenschutzmarkt und einen Ausbau des Angebots an modernen UV-Schutzlösungen.

Der Wirkstoff bietet den Angaben zufolge einen breitbandigen Schutz vor UV-Strahlung, eine hohe Photostabilität sowie eine flexible Einsetzbarkeit in Sonnenschutzprodukten. "Parsol Shield" sei bereits in mehreren Weltregionen zugelassen.

Die Zulassung in den USA soll zudem die Entwicklung global einheitlicher Sonnenschutzformulierungen erleichtern. Dadurch könnten Kunden die Komplexität bei der Produktentwicklung verringern und neue Produkte schneller auf den Markt bringen.

Die Papiere von DSM-Firmenich verlieren im Schweizer Handel zeitweise 0,71 Prozent auf 65,39 Franken.

jl/rw

Kaiseraugst/Maastricht (awp)