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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.