Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
26.59CHF
2.18CHF
8.92 %
11:44:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.06.2026 13:47:02
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
318.90 SEK
|
Abst. Kursziel*:
12.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
318.90 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.89%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|26.59
|8.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Volvo AB Overweight
|11:25
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|09:17
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|08:58
|
Deutsche Bank AG
SAFRAN Buy
|08:24
|
Deutsche Bank AG
easyJet Hold
|08:23
|
Deutsche Bank AG
Fielmann Buy
|08:11
|
Barclays Capital
Danone Overweight