|Langfristige Investition
|
30.05.2026 11:03:09
VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in VeChain gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.025996 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 384’680.34 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.005842 USD), wäre das Investment nun 2’247.15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77.53 Prozent eingebüsst.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 29.05.2026 bei 0.005842 USD. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.028417 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|57’421.84611
|-0.28%
|Handeln
|Vision
|0.02864
|-0.01%
|Handeln
|Ethereum
|1’571.63241
|-0.07%
|Handeln
|Ripple
|1.03032
|0.10%
|Handeln
|Solana
|63.92138
|-0.47%
|Handeln
|Cardano
|0.18193
|-0.96%
|Handeln
|Polkadot
|0.92904
|-2.21%
|Handeln
|Chainlink
|7.01976
|-0.32%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.33%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.44%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren