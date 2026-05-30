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VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

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Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in VeChain gewesen.

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Vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.025996 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 384’680.34 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.005842 USD), wäre das Investment nun 2’247.15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77.53 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 29.05.2026 bei 0.005842 USD. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.028417 USD.

Redaktion finanzen.net

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