NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Analyse aktueller Marktdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit Blick auf Trends bei den wichtigsten Biologika- und Praxisprodukten des britischen Pharmakonzerns habe sich das Wachstum des Immuntherapeutikums Jemperli verlangsamt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatz mit dem Krebsmedikament Blenrep sei zwar höher als zum Zeitpunkt des Markteintritts, aber weiterhin unterdurchschnittlich./rob/la/he;