Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Gespräch mit einem Rechtsexperten zum Thema GLP-1-Wirkstoffe auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der Fachmann habe mit Blick auf Abnehmmedikamente gesagt, dass der Druck seitens der US-Gesundheitsbehörde FDA zwar zunehme, jedoch weitgehend einen bereits bestehenden Wandel verstärke, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Prüfungen der FDA konzentrierten sich auf die Aspekte Umfang und Absicht der Maßnahmen der Marktteilnehmer sowie auf deren Werbeaktivitäten, und die Durchsetzungsmaßnahmen zielten vor allem auf größere Akteure im Bereich Telemedizin ab./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
292.95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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|19.05.26
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