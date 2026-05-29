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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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29.05.2026 16:42:45

Novo Nordisk Hold

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Gespräch mit einem Rechtsexperten zum Thema GLP-1-Wirkstoffe auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der Fachmann habe mit Blick auf Abnehmmedikamente gesagt, dass der Druck seitens der US-Gesundheitsbehörde FDA zwar zunehme, jedoch weitgehend einen bereits bestehenden Wandel verstärke, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Prüfungen der FDA konzentrierten sich auf die Aspekte Umfang und Absicht der Maßnahmen der Marktteilnehmer sowie auf deren Werbeaktivitäten, und die Durchsetzungsmaßnahmen zielten vor allem auf größere Akteure im Bereich Telemedizin ab./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
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39.30 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
292.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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