NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Gespräch mit einem Rechtsexperten zum Thema GLP-1-Wirkstoffe auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der Fachmann habe mit Blick auf Abnehmmedikamente gesagt, dass der Druck seitens der US-Gesundheitsbehörde FDA zwar zunehme, jedoch weitgehend einen bereits bestehenden Wandel verstärke, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Prüfungen der FDA konzentrierten sich auf die Aspekte Umfang und Absicht der Maßnahmen der Marktteilnehmer sowie auf deren Werbeaktivitäten, und die Durchsetzungsmaßnahmen zielten vor allem auf größere Akteure im Bereich Telemedizin ab./rob/la/he;