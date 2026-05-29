Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’567 0.5%  SPI 19’183 0.5%  Dow 50’895 0.5%  DAX 25’069 -0.1%  Euro 0.9111 -0.3%  EStoxx50 6’061 0.1%  Gold 4’536 0.9%  Bitcoin 56’755 -1.4%  Dollar 0.7822 -0.2%  Öl 92.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Swissquote1067586Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: Über diese Dividende können sich HealthStream-Aktionäre freuen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Salesforce-Anleger freuen
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von Dollar General
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fulton Financial Aktionären eine Freude
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Wintrust Financial-Anleger freuen
Suche...

National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

12.69
CHF
-0.14
CHF
-1.08 %
16:34:49
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.05.2026 15:26:22

National Grid Sector Perform

National Grid
12.69 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1400 auf 1375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler passte sein Bewertungsmodell für den britischen Versorger an dessen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Das leicht gesenkte Kursziel basiere auf seiner Annahme einer höheren Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
13.75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
14.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
12.13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse