NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1400 auf 1375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler passte sein Bewertungsmodell für den britischen Versorger an dessen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Das leicht gesenkte Kursziel basiere auf seiner Annahme einer höheren Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la;