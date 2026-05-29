National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1400 auf 1375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler passte sein Bewertungsmodell für den britischen Versorger an dessen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Das leicht gesenkte Kursziel basiere auf seiner Annahme einer höheren Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13.75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
14.25 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
12.13 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Alexander Wheeler
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KGV*:
-
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