Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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ICP-Investment 30.05.2026 11:03:09

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Internet Computer notierte am 29.05.2025 bei 5.255 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 190.29 Internet Computer. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2.639 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 502.10 USD wert. Mit einer Performance von -49.79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

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