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Tops & Flops 30.05.2026 01:22:00

Mai 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Mai 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Im Mai 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.

So schnitten DAX-Aktien im Mai 2026 ab:

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    Die DAX-Werte nach Marktkapitalisierung gewichtet
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    Zu historischen Kursen des DAX

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    Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
    SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
    Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
    Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
    Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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