Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’567 0.5%  SPI 19’183 0.5%  Dow 50’895 0.5%  DAX 25’069 -0.1%  Euro 0.9111 -0.3%  EStoxx50 6’061 0.1%  Gold 4’536 0.9%  Bitcoin 56’755 -1.4%  Dollar 0.7822 -0.2%  Öl 92.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Swissquote1067586Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: Über diese Dividende können sich HealthStream-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fulton Financial Aktionären eine Freude
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Wintrust Financial-Anleger freuen
S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Royal Caribbean Cruises Aktionären eine Freude
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Salesforce-Anleger freuen
Suche...

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

38.49
CHF
0.76
CHF
2.01 %
16:21:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.05.2026 15:36:35

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
39.13 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall sieht den Lkw-Bauer in einem starken Umfeld gut aufgestellt, wie er am Freitag schrieb. Die Kunden hätten angesichts hoher Frachtraten genug Geld, um ihre alterndenden Flotten zu ersetzen. Seiner bisherigen Skepsis für die USA stünden steigende Einkaufsmanagerindizes entgegen./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.57 € 		Abst. Kursziel*:
26.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.97%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse