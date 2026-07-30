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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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30.07.2026 20:39:58

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen beim Umsatz im zweiten Quartal und beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien überzeugend, auch wenn sich dies nach den Resultaten von Sika schon abgezeichnet habe./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76.70 € 		Abst. Kursziel*:
30.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
78.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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