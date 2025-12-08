SAFRAN 279.87 CHF 0.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern verfüge über eines der besten Produkt-Portfolios in der zivilen Luftfahrtbranche, schrieb David Perry am Dienstag. Mit dem Joint Venture mit General Electric dominiere Safran den Markt für Triebwerke für Flugzeuge mit schmalem Rumpf./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT



