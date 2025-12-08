SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
279.87CHF
2.27CHF
0.82 %
10:04:03
BRXC
09.12.2025 07:41:43
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern verfüge über eines der besten Produkt-Portfolios in der zivilen Luftfahrtbranche, schrieb David Perry am Dienstag. Mit dem Joint Venture mit General Electric dominiere Safran den Markt für Triebwerke für Flugzeuge mit schmalem Rumpf./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
