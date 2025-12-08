Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.12.2025 07:41:43

SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern verfüge über eines der besten Produkt-Portfolios in der zivilen Luftfahrtbranche, schrieb David Perry am Dienstag. Mit dem Joint Venture mit General Electric dominiere Safran den Markt für Triebwerke für Flugzeuge mit schmalem Rumpf./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
295.90 € 		Abst. Kursziel*:
18.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
299.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.06%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

