Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’727 0.6%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’027 2.1%  Bitcoin 53’086 4.2%  Dollar 1 -0.2%  Öl 68 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin
NATO-Rahmenvertrag greift: Rheinmetall-Aktie profitiert von erstem Abruf - So reagieren RENK, HENSOLDT und TKMS
Suche...

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 18:50:41

Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
48.20 EUR 1.69%
Kaufen Verkaufen

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Der französische Rüstungskonzern Safran will mehr als 280 Millionen Euro in eine neue Fertigungsstätte in Marokko zum Bau von Flugzeugfahrwerke investieren. Die Fabrik soll am Flughafen von Casablanca in dem nordafrikanischen Land errichtet werden, teilte der Konzern mit. Ziel sei, die Produktionssteigerung des Flugzeugherstellers Airbus beim Modell A320 zu unterstützen. Das Fahrwerkswerk in Casablanca soll 2029 den Betrieb aufnehmen und mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 12:51 ET (17:51 GMT)