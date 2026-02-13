Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.02.2026 18:50:41
Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko
Von Joshua Kirby
DOW JONES--Der französische Rüstungskonzern Safran will mehr als 280 Millionen Euro in eine neue Fertigungsstätte in Marokko zum Bau von Flugzeugfahrwerke investieren. Die Fabrik soll am Flughafen von Casablanca in dem nordafrikanischen Land errichtet werden, teilte der Konzern mit. Ziel sei, die Produktionssteigerung des Flugzeugherstellers Airbus beim Modell A320 zu unterstützen. Das Fahrwerkswerk in Casablanca soll 2029 den Betrieb aufnehmen und mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 12:51 ET (17:51 GMT)
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)