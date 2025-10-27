Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'331 -0.2%  SPI 17'073 0.0%  Dow 48'010 0.6%  DAX 24'231 -0.2%  Euro 0.9282 0.4%  EStoxx50 5'718 0.2%  Gold 4'010 1.8%  Bitcoin 90'086 0.5%  Dollar 0.7977 0.5%  Öl 64.7 0.4% 
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

280.21
CHF
-1.09
CHF
-0.39 %
14:59:19
BRXC
29.10.2025 13:21:21

SAFRAN Neutral

SAFRAN
280.20 CHF -0.39%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 315 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten weniger Zulieferprobleme als einige Wettbewerber, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstagnachmittag im Nachgang des starken Quartalsberichts./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
315.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
302.40 € 		Abst. Kursziel*:
4.17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
302.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.20%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse