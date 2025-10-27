SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
280.21CHF
-1.09CHF
-0.39 %
14:59:19
BRXC
29.10.2025 13:21:21
SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 315 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten weniger Zulieferprobleme als einige Wettbewerber, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstagnachmittag im Nachgang des starken Quartalsberichts./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
315.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
302.40 €
Abst. Kursziel*:
4.17%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
302.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.20%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
24.10.25
|SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an (AWP)
24.10.25
|Auch Triebwerkshersteller Safran hebt Jahresziele an (AWP)
24.10.25
|Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones)
|
20.10.25