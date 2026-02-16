Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.02.2026 07:24:38

SAFRAN Outperform

SAFRAN
317.16 CHF 4.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Jahreszahlen sowie den ehrgeizigen neuen Zielen für 2026 und 2028 rechne er mit weiteren positiven Kurstreibern für den Triebwerkhersteller, schrieb Adrien Rabier in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht Spielraum für weiter steigende Gewinnschätzungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
336.10 € 		Abst. Kursziel*:
19.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
347.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.98%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

