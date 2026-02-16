SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
380.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
336.30 €
Abst. Kursziel*:
12.99%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
337.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.66%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|307.09
|0.04%
