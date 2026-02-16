SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Safran von 349 auf 378 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der französische Rüstungskonzern habe ein "herausragendes Jahr" hinter sich, mit einer Rekordproduktion von Leap-Triebwerken, schrieb Robert Czerwensky am Dienstag im Resümee jüngster Zahlen. Der Analyst verwies zugleich auf die bis 2028 angehobenen Mittelfristziele./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
334.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
334.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|12:01
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|304.53
|-0.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:45
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight