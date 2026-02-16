SAFRAN 304.53 CHF -0.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Safran von 349 auf 378 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der französische Rüstungskonzern habe ein "herausragendes Jahr" hinter sich, mit einer Rekordproduktion von Leap-Triebwerken, schrieb Robert Czerwensky am Dienstag im Resümee jüngster Zahlen. Der Analyst verwies zugleich auf die bis 2028 angehobenen Mittelfristziele./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



