SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

304.53
CHF
-2.45
CHF
-0.80 %
12:19:49
BRXC
17.02.2026 12:01:40

SAFRAN Kaufen

SAFRAN
304.53 CHF -0.80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Safran von 349 auf 378 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der französische Rüstungskonzern habe ein "herausragendes Jahr" hinter sich, mit einer Rekordproduktion von Leap-Triebwerken, schrieb Robert Czerwensky am Dienstag im Resümee jüngster Zahlen. Der Analyst verwies zugleich auf die bis 2028 angehobenen Mittelfristziele./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

SAFRAN S.A. Kaufen
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
334.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
334.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:01 SAFRAN Kaufen DZ BANK
08:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
16.02.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
