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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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22.06.2026 07:17:35

SAFRAN Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Outperform" belassen. Auf der von der RBC veranstalteten Roadshow habe der Triebwerkhersteller seinen anhaltenden Optimismus für die Aussichten im zweiten Quartal demonstriert, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Für die Anleger stünden neben dem Verkehrsflugzeuge-Markt weiter das Verteidigungsgeschäft, die Verwendung des überschüssigen Kapitals und die mittelfristigen Aussichten im Fokus./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 17:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 17:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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