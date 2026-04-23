SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens habe die Konsensschätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sowohl die Fertigung als auch das Wartungsgeschäft hätten dazu beigetragen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
335.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
275.60 €
|
Abst. Kursziel*:
21.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
271.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.25%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
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