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23.04.2026 11:51:06

SAFRAN Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens habe die Konsensschätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sowohl die Fertigung als auch das Wartungsgeschäft hätten dazu beigetragen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
271.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
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