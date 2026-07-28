SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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28.07.2026 09:05:00
SAFRAN-Aktie im Plus: Jahresziele nach gutem Halbjahr angehoben - Ersatzteile gefragt
Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer SAFRAN schraubt nach guten Geschäften mit Turbinen und Ersatzteilen seine Erwartungen für 2026 nach oben.
Insgesamt soll der Erlös nun im laufenden Jahr um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Bisher hatte Andriès einen niedrigeren bis mittleren Zehner-Prozentsatz angepeilt. Für den freien Barmittelzufluss hat der Manager mit 4,7 bis 4,9 Milliarden Euro ebenfalls etwa 300 Millionen mehr im Auge als zuletzt.
Im ersten Halbjahr steigerte SAFRAN den bereinigten Umsatz um 19 Prozent auf knapp 17,6 Milliarden Euro. So lieferte der Hersteller 1.030 Triebwerke von Typ Leap aus, die sowohl die Boeing 737 Max als auch etwa jeden zweiten Jet aus der Airbus-Modellfamilie A320neo antreiben.
Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 29 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, und die bereinigte Marge kletterte auf den Rekordwert von 18,4 Prozent. Damit übertraf der Konzern auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,9 Milliarden Euro.
Die Zahlen kommen an der Börse gut an. Zeitweise gewinnt das Papier an der EURONEXT Paris 0,90 Prozent auf 336,20 Euro.
/stw/tav/mis
PARIS (awp international)
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