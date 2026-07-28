NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 370 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Margen des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers seien durch die Bank stark gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte ist weiterhin der Meinung, dass der implizierte Ausblick für das zweite Halbjahr konservativ ist./rob/la/mis;