SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 400 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferers erhöht, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. In der Telefonkonferenz hätten sich die Franzosen sehr optimistisch geäußert./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
346.30 €
|
Abst. Kursziel*:
24.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
345.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.31%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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