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29.07.2026 11:45:55

SAFRAN Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 400 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferers erhöht, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. In der Telefonkonferenz hätten sich die Franzosen sehr optimistisch geäußert./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
345.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
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