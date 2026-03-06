SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
06.03.2026 10:15:29
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 340 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Franzosen für 2025 an. Er liegt mit seinen bis 2028 erhöhten Prognosen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow leicht über dem Konsens./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
319.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
320.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.29%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
02.03.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Die Expertenmeinungen zur SAFRAN-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
23.02.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
|
13.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
|
13.02.26
|Safran-Aktie springt an: Deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren angepeilt (AWP)
|
13.02.26
|Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (AWP)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|289.05
|1.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAFRAN Buy
|10:08
|
RBC Capital Markets
Sartorius vz. Sector Perform
|10:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|10:05
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Underweight
|10:00
|
Barclays Capital
Lufthansa Underweight