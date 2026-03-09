SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
309.90 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
309.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
02.03.26
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
28.02.26
Die Expertenmeinungen zur SAFRAN-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
23.02.26
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
16.02.26
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
13.02.26
Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
13.02.26
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
13.02.26
Safran-Aktie springt an: Deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren angepeilt (AWP)
13.02.26
Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (AWP)
Analysen zu SAFRAN S.A.
