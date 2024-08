NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Analyst Alexander Irving verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Vorstandschef der Fluggesellschaft den Rückgang der Flugpreise im Vergleich zum Vorjahr inzwischen wesentlich optimistischer einschätze als im ersten Quartal 2024. Damit aber schienen die Konsensschätzungen zu negativ. Das Sommergeschäft verlaufe zudem besser als befürchtet./ck/gl;