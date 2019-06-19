AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14.200 Pence belassen. Matthew Weston bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Einigung mit der US-Regierung auf Preisnachlässe für bestimmte Medikamente im Gegenzug für Zollerleichterungen. Die Einigung sei positiv, doch brauche es noch mehr Details, um sie genau einschätzen zu können, schrieb der Experte. Insgesamt erschienen die finanziellen Folgen der Preisnachlässe beherrschbar./rob/mis/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
142.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
126.50 £
|
Abst. Kursziel*:
12.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|81.00
|2.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
UBS AG
BNP Paribas Neutral
|11:20
|
UBS AG
AstraZeneca Buy
|11:17
|
UBS AG
Roche Buy
|11:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|11:15
|
UBS AG
Novartis Neutral
|11:13
|
UBS AG
Dürr Neutral
|11:10
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral