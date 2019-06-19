Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
13.10.2025 11:20:47

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
135.12 CHF -2.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14.200 Pence belassen. Matthew Weston bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Einigung mit der US-Regierung auf Preisnachlässe für bestimmte Medikamente im Gegenzug für Zollerleichterungen. Die Einigung sei positiv, doch brauche es noch mehr Details, um sie genau einschätzen zu können, schrieb der Experte. Insgesamt erschienen die finanziellen Folgen der Preisnachlässe beherrschbar./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
142.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
126.50 £ 		Abst. Kursziel*:
12.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

