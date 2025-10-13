Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|
13.10.2025 12:04:44
Novartis-Aktie schwächelt: UBS belässt Einstufung für Novartis-Aktie auf "Neutral"
Das Novartis-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Matthew Weston unterzogen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Einbussen durch die Generika-Konkurrenz für Entresto in den USA seien jüngst etwas geringer gewesen als erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte der Trend andauern, könnte Luft nach oben für seine Umsatzschätzungen entstehen.
Aktieninformation im Fokus: Die Novartis-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Novartis-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 104.84 CHF abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 9.39 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 332’006 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 22.4 Prozent. Novartis dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
