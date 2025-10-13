Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’502 0.2%  SPI 17’246 0.2%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’369 0.5%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’572 0.7%  Gold 4’073 1.4%  Bitcoin 92’475 0.1%  Dollar 0.8035 0.3%  Öl 63.8 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Julius Bär-Aktie etwas fester: Bankengruppe stellt offenbar bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro
Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Roche-Aktie: UBS AG verbessert Bewertung auf Buy
Novartis-Aktie schwächelt: UBS belässt Einstufung für Novartis-Aktie auf "Neutral"
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Blick 13.10.2025 12:04:44

Novartis-Aktie schwächelt: UBS belässt Einstufung für Novartis-Aktie auf "Neutral"

Novartis-Aktie schwächelt: UBS belässt Einstufung für Novartis-Aktie auf

Das Novartis-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Matthew Weston unterzogen.

Novartis
105.07 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Einbussen durch die Generika-Konkurrenz für Entresto in den USA seien jüngst etwas geringer gewesen als erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte der Trend andauern, könnte Luft nach oben für seine Umsatzschätzungen entstehen.

Aktieninformation im Fokus: Die Novartis-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Novartis-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 104.84 CHF abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 9.39 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 332’006 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 22.4 Prozent. Novartis dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Novartis-Aktie zieht an: FDA erteilt Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:15 Novartis Neutral UBS AG
10.10.25 Novartis Neutral UBS AG
06.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Novartis Neutral UBS AG
22.09.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

09:14 Stimmung droht zu kippen
09:13 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
06:55 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte geben deutlich nach
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’047.72 19.88 UBSP6U
Short 13’309.04 13.92 3OUBSU
Short 13’819.10 8.82 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’502.46 13.10.2025 12:08:27
Long 11’957.51 18.29 SSBBTU
Long 11’718.03 13.77 SHFB5U
Long 11’197.29 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:16 Studie sieht mögliche Olympische Spiele als 'Katalysator für Münchens Zukunft'
12:16 Erster Benko-Prozess: Mini-Verfahren in Mega-Pleite
12:16 ROUNDUP: Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu nachhaltigem Wachstum
12:10 OTS: Deloitte / Wirtschaftsaufschwung lässt auf sich warten / Der ...
12:07 Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
12:06 Israel beginnt mit Freilassung von Palästinensern
12:06 Merz über Geisel-Freilassung: 'Dieser Tag ist ein Anfang'
11:59 AKTIE IM FOKUS 2: Suss Microtec springen hoch - Oddo und MWB erwarten Erholung
11:58 Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu nachhaltigem Wachstum
11:56 GESAMT-ROUNDUP: Alle überlebenden Hamas-Geiseln nach 738 Tagen frei