|
13.10.2025 12:07:44
Roche-Aktie: UBS AG verbessert Bewertung auf Buy
Die Roche-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie.
Aktienanalyse online: Die Roche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 11:51 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.2 Prozent auf 289.70 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8.39 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 137’677 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 17.1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Roche Aktie News: Roche verteidigt Stellung am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|11:17
|Roche Buy
|UBS AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
