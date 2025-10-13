Roche-Aktie: UBS AG verbessert Bewertung auf Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Aktie verlor um 11:51 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.2 Prozent auf 289.70 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8.39 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 137’677 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 17.1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.

