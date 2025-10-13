Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
46.32CHF
0.29CHF
0.64 %
11:35:34
BRXC
13.10.2025 11:16:28
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
46.32 CHF 0.64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Im Fokus der Investoren dürfte aber vor allem die große Spanne der Markterwartungen für 2026 liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
09.10.25
|Novo Nordisk to buy US biotech Akero in $5bn push beyond obesity drugs (Financial Times)
|
08.10.25
|Novo Nordisk: Aktie trotzt Rückschlag bei US-Preisverhandlungen (finanzen.ch)
|
07.10.25
|September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie (finanzen.net)
|
29.09.25
|Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Analyst senkt Kursziel deutlich (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Novo Nordisk-Aktie sinkt: Trendwende nicht erkennbar (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Triple dose of Novo Nordisk drug delivers 19% weight loss in trials (Financial Times)
|
10.09.25
|Abnehmspritze Wegovy: Pharmakonzern Novo Nordisk streicht 9000 Stellen (Spiegel Online)
|
10.09.25
|Novo Nordisk to cut 9,000 jobs as it slashes profit forecast (Financial Times)
