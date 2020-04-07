Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Dürr Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für die Lackieranlagenbauer deutlich. Damit liegt er seinen Angaben nach nun in der Mitte des Unternehmensausblicks. Da klare Kurstreiber fehlten, stehe und falle die Stimmung der Anleger mit der für die deutsche Autoindustrie. Und die bleibe eher vorsichtig./rob/mis/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Neutral
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.76 €
|
Abst. Kursziel*:
13.87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.95%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
10.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Dürr-Aktie (finanzen.net)
|
24.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Dürr AG
|11:13
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:13
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|11:13
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21.12
|-53.91%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
UBS AG
BNP Paribas Neutral
|11:20
|
UBS AG
AstraZeneca Buy
|11:17
|
UBS AG
Roche Buy
|11:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|11:15
|
UBS AG
Novartis Neutral
|11:13
|
UBS AG
Dürr Neutral
|11:10
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral