Plus500 Depot

Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

21.12
CHF
-24.70
CHF
-53.91 %
07.04.2020
SWX
13.10.2025 11:13:17

Dürr Neutral

Dürr
19.40 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für die Lackieranlagenbauer deutlich. Damit liegt er seinen Angaben nach nun in der Mitte des Unternehmensausblicks. Da klare Kurstreiber fehlten, stehe und falle die Stimmung der Anleger mit der für die deutsche Autoindustrie. Und die bleibe eher vorsichtig./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Neutral
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.76 € 		Abst. Kursziel*:
13.87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.95%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:13 Dürr Neutral UBS AG
10.10.25 Dürr Neutral UBS AG
08.10.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
