HSBC Holdings
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9.80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9.86 £ 		Abst. Kursziel*:
-0.60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9.87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.74%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:10 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10.10.25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
06.10.25 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
