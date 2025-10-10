HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
10.84CHF
-0.48CHF
-4.20 %
10.10.2025
13.10.2025 11:10:28
HSBC Neutral
HSBC Holdings
10.84 CHF -4.20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
9.80 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
9.86 £
Abst. Kursziel*:
-0.60%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
9.87 £
Abst. Kursziel aktuell:
-0.74%
Analyst Name::
Jason Napier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
