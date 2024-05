NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Entwicklung der Ticketpreis nach entsprechend pessimistischeren Äußerungen von Konzernchef Michael O'Leary./ajx/he;