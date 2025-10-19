Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’191 0.5%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9248 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’250 -1.8%  Bitcoin 85’251 -0.4%  Dollar 0.7934 0.1%  Öl 61.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warren Buffett unternahm schon als Teenager Leerverkäufe - um Lehrer zu ärgern
Pony.AI-Aktie: Chinesischer Herausforderer mischt den Markt für autonomes Fahren auf
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Gold, Öl & Co. in KW 42: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Top-Investoren greifen zu: Seagate Technology wird zum heimlichen KI-Gewinner
Suche...
Plus500 Depot
Expansionsoffensive 19.10.2025 02:47:00

Pony.AI-Aktie: Chinesischer Herausforderer mischt den Markt für autonomes Fahren auf

Pony.AI-Aktie: Chinesischer Herausforderer mischt den Markt für autonomes Fahren auf

Pony.AI positioniert sich als ernstzunehmender Herausforderer im globalen Markt für autonomes Fahren und könnte dabei sogar Tech-Giganten wie Waymo den Rang ablaufen.

• Neuer Star am Robotaxi-Himmel?
• Pony.AI setzt auf zügige Expansion
• Könnte Pony.AI Waymo & Co. überholen?

Das ist Pony.AI

Pony.AI wurde im Jahr 2016 im Silicon Valley gegründet und zählt heute laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich autonomer Mobilität. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Dienste für Robotaxis, autonome Lkws sowie privat genutzte Fahrzeuge. Ziel sei dabei die Entwicklung der sichersten selbstfahrenden Systeme weltweit. Bis April 2023 legten die Fahrzeuge von Pony.AI über 21 Millionen Kilometer autonom zurück, darunter mehr als eine Million Testkilometer und rund 200'000 kostenpflichtige Robotaxi-Fahrten. Für seine Innovationskraft wurde das Unternehmen 2022 von CNBC sogar in die Liste der 50 disruptivsten Technologieunternehmen aufgenommen und erreichte dort Platz zehn.

Expansion im Blick

Pony.AI hat in den vergangenen Monaten zudem eine beeindruckende Expansions- und Produktionsoffensive gestartet. Das Unternehmen beschleunigte erst im August die Massenproduktion seiner Robotaxis der 7. Generation. Bis Ende des Jahres soll die Flotte dabei von über 200 auf über 1'000 Fahrzeuge anwachsen. Parallel dazu konnte Pony.AI seine Präsenz in allen vier chinesischen Metropolen - Shanghai, Peking, Shenzhen und Guangzhou - festigen und dort vollständig fahrerlose, kommerzielle Dienste anbieten. Damit ist Pony.AI das einzige Unternehmen, das diesen Betrieb bereits in allen grossen Städten Chinas realisiert hat.

Doch auch in weiteren Gebieten der Welt schreitet die Expansion voran. In Katar startete Pony.AI zuletzt eine Partnerschaft mit dem nationalen Verkehrsunternehmen Mowasalat, um autonome Fahrzeuge in Doha auf öffentlichen Strassen zu testen. Die Initiative sei Teil der katarischen Vision 2030 und solle langfristig zu einem nachhaltigen, autonomen Verkehrssystem beitragen, so die Pressemitteilung.

Kurz darauf verkündete Pony.AI den Markteintritt in Singapur in Kooperation mit ComfortDelGro, dem grössten lokalen Transportdienstleister. Die beiden Unternehmen planen, zunächst in der Region Punggol autonome Mobilitätsdienste anzubieten und damit Singapurs Ziel einer intelligent vernetzten, nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur zu unterstützen. Darüber hinaus treibt Pony.AI die Expansion nach Südkorea, Luxemburg und Dubai weiter voran.

So lief das zweite Quartal 2025 für Pony AI

Auch die Finanzergebnisse konnten zuletzt überzeugen: So konnte das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 deutliche Fortschritte erzielen und seine Wachstumsziele untermauern. Die Zahl der registrierten Nutzer stieg um 136 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Finanziell konnte Pony.AI seine Gesamterlöse um 76 Prozent steigern. Besonders stark entwickelte sich das Kerngeschäft mit Robotaxi-Fahrten: Die Einnahmen aus Fahrpreiserhebungen legten um mehr als 300 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu.

Kann Pony.AI Waymo & Co. den Rang ablaufen?

Waymo hat sich in den USA als Platzhirsch für autonomes Fahren erwiesen: Mit rund 1'500 Fahrzeugen, mehr als zehn Millionen bezahlten Fahrten und einer beeindruckenden Sicherheitsbilanz dominiert der Google-Ableger den Markt. Doch während Waymo weiter an der Profitabilität arbeitet, holt der chinesische Herausforderer Pony.AI rasant auf, wie Gründerszene erklärt.

Im Gegensatz zu Waymo setzt Pony.AI auf internationale Expansion. Diese globale Aufstellung und die enge Zusammenarbeit mit Autoherstellern wie GAC und BAIC verschaffen Pony.AI einen entscheidenden Vorteil: Tempo und Skalierbarkeit.

Während Waymo auf Erfahrung und Technologie vertraut, kombiniert Pony.AI industrielle Effizienz mit ehrgeizigem Wachstum. Sollte der Expansionskurs anhalten, könnte der chinesische Newcomer dem Silicon-Valley-Giganten bald ernsthaft Konkurrenz machen - und die Zukunft des autonomen Fahrens neu definieren.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA und OpenAI: Neuer Milliarden-Deal entfacht alte Blasen-Ängste
AMD-Aktie legt weiter zu: AMD und Oracle schliessen Mega-KI-Deal
Kursrutsch bei Bitcoin: Wichtige Marke von 110`000 US-Dollar zeitweise unterschritten

Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.10.25 Nestlé schiebt SMI kräftig an
17.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rekorde am laufenden Band
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.07 19.44 BDGS0U
Short 13’418.86 13.73 QIUBSU
Short 13’919.00 8.90 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’644.49 17.10.2025 17:31:58
Long 12’087.28 19.14 SZPBKU
Long 11’827.88 13.66 SQFBLU
Long 11’318.71 8.83 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Bitcoin als digitales Gold? Deutsche Bank sieht grosses Potenzial bis 2030
Bitcoin und Gold im Fokus: Tether startet Milliarden-Offensive
UBS-Aktie: Technische Störung bei Twint und E-Banking
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Marktrisiken im Fokus: Jamie Dimon warnt vor möglicher Korrektur
Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Amazon
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Abend kräftig

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:34 ROUNDUP: Große Mehrheit laut Umfrage für Abschuss illegaler Drohnen
18:34 ROUNDUP 3/Merz: Keine AfD-Zusammenarbeit mit mir als Parteichef
18:23 20 europäische Staaten drängen auf mehr Abschiebungen nach Afghanistan
18:21 WDH/ROUNDUP 2: Merz bleibt in Brandmauer-Debatte hart - AfD ist Hauptgegner
18:21 WDH/ROUNDUP/Merz in Brandmauer-Debatte: AfD ist unser Hauptgegner
18:19 Spahn verteidigt Merz-Aussagen zu Migration im Stadtbild
18:18 Amerikaner gehen wieder gegen Trump auf die Straße
18:18 Gewerkschaftskongress mit Merz, Klingbeil und Bas
15:09 GNW-News: Cearvol präsentiert auf der EUHA 2025 sein komplettes Hörgeräte-Sortiment und stellt sein Flaggschiff Wave mit fortschrittlicher KI- und Touchscree...
13:34 ROUNDUP: Russland setzt Angriffe auf Ukraine fort