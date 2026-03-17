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Zu hohe Projektkosten 17.03.2026 21:36:20

thyssenkrupp nucera-Aktie knickt ein: Prognosesenkung für Umsatz und EBIT

thyssenkrupp nucera-Aktie knickt ein: Prognosesenkung für Umsatz und EBIT

thyssenkrupp nucera hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt.

thyssenkrupp nucera
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thyssenkrupp nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro.

Die Aktie von thyssenkrupp nucera steht im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck und sackt auf Tradegate zeitweise um 7,94 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss ab auf 7,88 Euro.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: thyssenkrupp nucera

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