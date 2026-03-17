thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
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17.03.2026 21:36:20
thyssenkrupp nucera-Aktie knickt ein: Prognosesenkung für Umsatz und EBIT
thyssenkrupp nucera hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt.
thyssenkrupp nucerathyssenkrupp nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro.
7.74 CHF 6.33%
Die Aktie von thyssenkrupp nucera steht im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck und sackt auf Tradegate zeitweise um 7,94 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss ab auf 7,88 Euro.
Dow Jones Newswires
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Bildquelle: thyssenkrupp nucera