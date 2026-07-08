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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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08.07.2026 19:08:44

RWE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor den Mitte August anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sowohl das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) als auch das bereinigte Nettoergebnis des Stromerzeugers dürften auf Jahressicht prozentual zweistellig gestiegen sein, schrieb Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Mittwoch. Die Aktien zählten weiterhin zu seinen Favoriten./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
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