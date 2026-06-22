RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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22.06.2026 20:45:10
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach einer angekündigten Kapitalerhöhung zur Erlangung der Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Alexander Wheeler wertete den Schritt am Montag als positiv für den Energiekonzern. Durch die Transaktion ergebe sich starkes langfristiges Wachstumspotenzial./rob/la/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 13:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
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Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.74 €
|
Abst. Kursziel*:
12.13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.64%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse