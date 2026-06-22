RWE 50.40 CHF -2.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE anlässlich der von 20 auf 55 Prozent aufgestockten Beteiligung an Amprion auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Der Kaufpreis von 3,6 Milliarden Euro sei akzeptabel und lasse Raum für eine leichte Steigerung des Gewinns je Aktie, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er, dass die Gewinnentwicklung des Energieversorgers stabiler und besser planbar werde./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.