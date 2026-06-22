Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’713 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’125 -1.6%  Bitcoin 51’043 -1.3%  Dollar 0.8086 0.0%  Öl 76.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. ziehen an: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
Vonovia-Aktie fällt: Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe angekündigt
ARYZTA-Aktie: Tochter übernimmt übernimmt französischen Vertriebspartner SEB
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Suche...
eToro entdecken

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

50.24
CHF
0.49
CHF
0.98 %
22.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 06:37:38

RWE Buy

RWE
51.58 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman rechnet durch die Aufstockung des Anteils am Stromnetzbetreiber Amprion mit einem Ergebnisbeitrag von 1 bis 3 Prozent für die Essener, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Finanzierung über eine Kapitalerhöhung überraschte ihn allerdings./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.74 € 		Abst. Kursziel*:
13.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.75%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?