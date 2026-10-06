RTL Aktie News: RTL gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 28,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'482 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 28,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 967 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 36,36 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 0,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

Experten sehen bei RTL-Aktie Potenzial

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet