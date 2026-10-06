RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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06.10.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von RTL zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 28,85 EUR.
Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 28,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'673 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 29,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,45 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'313 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. 35,18 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,73 Prozent.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je RTL-Aktie. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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