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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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RTL-Anlage 05.10.2026 10:02:19

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen RTL-Einstiegs gewesen.

RTL
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Am 05.10.2025 wurden RTL-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der RTL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, hätte er nun 285.714 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’157.14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.43 Prozent verringert.

RTL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.31 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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