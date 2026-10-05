RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|RTL-Anlage
|
05.10.2026 10:02:19
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen RTL-Einstiegs gewesen.
Am 05.10.2025 wurden RTL-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der RTL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, hätte er nun 285.714 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’157.14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.43 Prozent verringert.
RTL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.31 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
09:29
|RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
02.10.26
|RTL Aktie News: RTL präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Experten sehen bei RTL-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.09.26
|RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
21.09.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)