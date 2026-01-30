Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
351.30CHF
4.30CHF
1.24 %
14:31:55
SWX
30.01.2026 13:02:55
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 365 auf 349 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten blieben stark, schrieb James Quigley am Freitag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. Dies spiegle sich allerdings bereits im aktuellen Bewertungsniveau wider./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
349.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
349.60 CHF
Abst. Kursziel*:
-0.17%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
350.62 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-0.46%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
