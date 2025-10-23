Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
273.10CHF
-7.40CHF
-2.64 %
09:33:00
SWX
23.10.2025 08:44:55
Roche Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der von den Schweizern angehobene Ausblick entspreche zudem bereits den Markterwartungen./rob/ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
270.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
273.40 CHF
Abst. Kursziel*:
-1.24%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
272.70 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-0.99%
Analyst Name::
Benjamin Jackson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
22.10.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
22.10.25