NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Jahreszahlen von 5400 auf 5200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf negative Korrekturen bei den Eisenerzmengen und den Kosten. Insgesamt aber habe Rio Tinto gute Zahlen vorgelegt, wobei das operative Ergebnis und die Nettoverschuldung die Erwartungen etwas verfehlt hätten. Die Schlussdividende des Bergbaukonzerns sei unterdessen stark./ck/ajx;