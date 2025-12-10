Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
60.08CHF
1.17CHF
1.99 %
09:47:02
BRXC
10.12.2025 12:18:18
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Die jüngsten Produktionsziele der Kupferkonzerne sprächen 2026 für knappes Angebot, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Ausblick. Er favorisiert allerdings Anglo American und Teck sowie Glencore, Freeport-Mcmoran und Boliden./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:31 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:31 / CET
